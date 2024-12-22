Москва, 22 декабря, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В канун новогодних праздников количество атак на социальные и административные здания, а также офисы банков выросло в России на 30%, заявила в воскресенье, 22 декабря, пресс-служба Сбербанка.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Происшествия связаны с телефонным мошенничеством, злоумышленники, как правило, звонят из украинских кол-центров, сказано в сообщении.

«Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Злоумышленники связываются с жертвами, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть их, если граждане совершат противоправные действия, сказано в сообщении. В других случаях гражданам предлагают устроить поджог за вознаграждение или заявляют им, что противоправные действия якобы поспособствуют поимке мошенников, отметила пресс-служба.

Злоумышленники просят снять процесс нападения на видео, а чаще всего совершать преступления заставляют граждан из социально уязвимых групп, включая молодёжь и пенсионеров, сказано также в сообщении.

Кузнецов призвал не вступать в разговоры с аферистами, проверять информацию и не давать доступ к своим персональным данным.

«Будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 декабря в правоохранительных органах сообщили, что в Москве и Московской области за сутки было совершено более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах по заданию телефонных мошенников.

В подмосковном Королёве 21 декабря мужчина взорвал петарду в торговом центре. После этого он скрылся и пришёл в отделение полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан.