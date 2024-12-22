Москва, 22 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в запуске обходного маршрута на скоростной трассе М-12 в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщил на своём сайте Кремль.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Речь идёт о участке дороги протяжённостью 65 км. Он построен в обход населённых пунктов Исаметово, Верхеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

В церемонии открытия Путин участвовал по видеосвязи. Он напомнил об уже действующем современном участке автодороги М-12 от Москвы до Казани, которая оказалась очень востребованной среди автомобилистов.

«Сегодня в её составе в строй вводятся 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Республике Татарстан и 65-километровый обход нескольких населённых пунктов в Республике Башкортостан», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что указанные участки выведут потоки транспорта из городов и посёлков. Это позволит сделать автомобильное движение безопаснее.

Открытие обхода в Башкирии также прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

«Трасса проходила, практически разрезала, несколько населённых пунктов. Сейчас этого не будет», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА Регнум, в январе правительство РФ расширило пятилетний план дорожного строительства на 2024–2028 годы. В документе предусматривалась реализация 380 проектов. Предыдущая версия плана, которую утвердили летом 2022 года, насчитывала более 250 мероприятий.

В октябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении по случаю Дня работников дорожного хозяйства заявил, что за последние пять лет в России было построено и отремонтировано около 130 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог. Премьер-министр уточнил, что отечественный дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться, эффективно решая задачи, поставленные президентом страны.

Мишустин отметил, что новые дорожные объекты и участки федеральных, региональных и местных дорог являются хорошим стимулом социально-экономического развития территорий России. По словам председателя правительства, они активизируют строительство жилья, социальных объектов, создание новых рабочих мест.