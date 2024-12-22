Сана, 22 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что нанесли удары по авианосной группе США USSHarryS. Truman,

Они также добавили, что в результате предпринятого ими обстрела был сбит истребитель США F/A-18.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США написало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит 22 декабря по ошибке огнём своих же коллег над Красным морем. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

Уточняется, что огонь открыл крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. По мнению издания, инцидент со сбитым истребителем подчёркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря. Перед этим самолёты наносили авиаудары по объектам хуситов.

Хуситы 1 декабря заявили, что атаковали военное судно США и три корабля снабжения в Аравийском море с применением нескольких ракет и БПЛА.