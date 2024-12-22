Киев, 22 декабря, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп завершит украинский конфликт, если запретит Киеву использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку и наложит санкции на руководство страны, заявил 22 декабря депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и Великобритании, ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против «решал» и «кошельков», — написал он в своём Telegram-канале.

Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Также сообщалось, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

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