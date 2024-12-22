Москва, 22 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Новая трасса А-289, соединяющая Краснодар и Керчь, позволит в три раза сократить время в пути для автомобилистов от столицы Кубани до Крымского моста. Об этом 22 декабря сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Если говорить по времени, то раньше можно было от Краснодара до Крымского моста доезжать за шесть часов, а в сезон еще и дольше, а теперь два часа», — сказал губернатор по видеосвязи президенту России Владимиру Путину, который участвовал в церемонии запуска этой автодороги.

Кондратьев отметил, что теперь путь идёт в обход почти всех населённых пунктов. Глава региона уточнил, что скоростную дорогу удалось построить за рекордные два года.

Он также добавил, что открытие новых путей движения решает такую важную проблему как заторы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в региона. Он заявил, что развитие транспортного каркаса России идёт последовательно и непрерывно.

В начале президент РФ проинформировал, что планы по приведению дорог в стране в нормативное состояние реализуются с опережением графика. Он заметил, что дорожная сеть в России в последние шесть лет стала объективно лучше.