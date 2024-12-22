Тегеран, 22 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В парке близ города Астара в Иране было обнаружено тела водителя-дальнобойщика из России, сообщила в воскресенье, 22 декабря, пресс-служба посольства РФ в Тегеране.

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Тело с огнестрельными ранениями было найдено 16 декабря, сказано в сообщении. Погибший — уроженец Дагестана, отметила пресс-служба.

«В настоящее время иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и Посольства России в Иране. Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте Астара», — сказано в сообщении.

Дипломаты также принесли соболезнования семье и близким погибшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре в Марокко таксисты напали на российского бизнесмена и его жену. Местные СМИ сообщали, что стычка явилась следствием напряжённости между водителями частных такси и крупными перевозчиками, которые работают через собственные мобильные приложения. Зачинщиков инцидента арестовали, дело направили в суд.

В начале ноября 11 граждан России отправились в небольшое селение Хайдра недалеко от границы Туниса с Алжиром. Они намеревались осмотреть античные памятники Римской империи, но через несколько дней перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что россиян за проникновение в зону особого контроля задержала полиция. Задержанные были помещены в тюрьму.