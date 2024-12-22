Москва, 22 декабря, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор компании «Главзарубежстрой» Вадим Ледовский арестован по решению суда в рамках дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщили 22 декабря ТАСС в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ледовского и ещё одного предполагаемого соучастника преступления задержали и допросили. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Оба фигуранта заключены под стражу», — добавил собеседник агентства.

ЗАО «Главзарубежстрой» признали банкротом в ноябре 2022 года. Заказчиками компании выступали МИД России, управделами президента РФ и другие госструктуры. В частности, как сообщало ИА Регнум, компания проводила реставрацию монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде.

В октябре 2020 года арбитраж Москвы получил два иска к компании «Главзарубежстрой» на 368 млн и 21 млн рублей от дирекции Минстроя России.