Ганновер, Германия, 22 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Немецкая автомобильная компания BMW выявила и закрыла канал поставок своих автомобилей в Россию в обход наложенных санкций. Об этом сообщает агентство DPA.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Производитель автомобилей класса люкс BMW объявил в воскресенье о выявлении нарушений при экспорте в Россию из своего филиала в немецком городе Ганновер. В заявлении говорится, что BMW прекратила экспорт и уволила всех, кто в этом участвовал», — говорится в публикации.

Также в немецкой компании заявили, что они до сих пор придерживаются жёсткого эмбарго на поставки автомобилей в РФ, а также принимают меры для противодействия «серому» экспорту.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в газете Bild появилась статья о том, что немецкие автомобильные концерны могут потерять позиции на американском рынке после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Это произошло на фоне опасений, что Трамп реализует свои планы ввести торговые барьеры в размере 10% на ввоз в США всех товаров, включая продукцию автомобильной промышленности.

Ранее, в феврале 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром. Глава государства в шутку предложил «как-то помочь» ФРГ. Он также выразил мнение, что проблемы немецкой автомобильной промышленности вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили из Германии.