Киев, 22 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки 75 тыс. человек покинуло территорию Украины, что стало рекордным показателем за последние годы. Об этом сообщила Госпогранслужба страны.

Global Look Press

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки её пересекли 150 тыс. граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы. Преобладания въезда или выезда не зафиксировано — в обоих направлениях было примерно по 75 тыс. пересечений границы», — говорится в сообщении.

В службе уточнили, что наибольшая нагрузка пришлась на украинско-польскую границу и Львовскую область.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что численность населения города превысила 1 млн человек из-за наплыва переселенцев из восточной части страны. По его словам, за последние два года через город прошло до 5 млн украинцев, большинство из которых использовали Львов как транзитный пункт перед бегством в Европу. Официально в городе находится около 150 тыс. переселенцев, однако реальное число может быть вдвое больше.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.