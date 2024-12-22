Москва, 22 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в воскресенье, 22 декабря, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в ряде регионов России, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА «Новости»

В эксплуатацию были введены, в частности, Витебская развязка в Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг подмосковной деревни Малые Вязёмы, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населённых пунктов в Башкирии, сказано в сообщении.

«Готовы к открытию несколько объектов аэропортовой инфраструктуры, а именно три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар», — отметил также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в ходе церемонии открытия Путин заявил, что развитие транспортного каркаса России идёт последовательно и непрерывно. Президент отметил, что мероприятие проходит в выходной день, и поблагодарил за труд и профессионализм всех специалистов, принимавших участие в работах.

Глава государства заявил, что с 2018 года в России было построено более 150 тыс. км новых автомобильных дорог. В стране продолжат качественно обновлять дорожную сеть, сказал президент.

До 2030 года в России модернизируют не менее 75 аэропортов, на эти нужды будет выделено 250 млрд рублей, рассказал также Путин. Он призвал активнее наращивать прямое сообщение между регионами.