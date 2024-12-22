Берлин, 22 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Германия должна быть готова уверенно противостоять угрозе, якобы исходящей от России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будет игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большей», — приводит его слова немецкое издание Die Welt.

Как передавало ИА Регнум, в октябре во Франции заявляли о подготовке к войне с Россией. Так, генерал Бертран Тужуз высказывался о наличии врага, с которым необходимо воевать, а также об отработке Францией переброски сил в Восточную Европу для противостояния России.

В своей предвыборной программе на пост главы Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае переизбрания планирует превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года. Она уточнила, что страны — участники ЕС будут сами принимать решения об отправке своих контингентов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что её слова подтверждают курс на милитаризацию Евросоюза.

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия не раз указывала, что НАТО нацелено на конфронтацию, однако дальнейшее расширение альянса не усилит безопасность Европы. В Кремле также подчёркивали, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Так, президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.