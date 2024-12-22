Вашингтон, 22 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его вступления в должность президента, 20 января, сообщила в воскресенье, 22 декабря, газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

Global Look Press

Бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа в беседе с изданием отметил, что выход США из организации в первый же день полномочий Трампа рассматривается многими в его окружении как символический ход.

По словам Джа, некоторые соратники Трампа видели своей целью реформирование ВОЗ, а не выход из неё, но сторонники радикального решения оказались влиятельнее.

Выход США лишит ВОЗ её основного источника финансирования и, как следствие, подорвёт возможности организации по борьбе с чрезвычайными ситуациями, отметили авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году в период своего первого президентского срока Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку руководство организации отказалось от реформ, на проведении которых настаивали США. Средства, которые США платили в качестве взносов, Трамп пообещал «перенаправить всему миру на срочные нужды здравоохранения».

Трамп обвинял ВОЗ в том, что организация находится под контролем Китая. Власти КНР и руководство организации не приняли необходимых в связи с распространением коронавируса мер, говорил избранный президент США.

Трамп заявил о выходе США из ВОЗ, однако Джозеф Байден после вступления в должность президента в 2021 году это решение отменил.