Чебоксары, 22 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Транспортная отрасль в новогодние праздники перейдёт на усиленный режим работы, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт 22 декабря в ходе церемонии открытия новых терминалов ряда региональных аэропортов.

Александр Патрин/РИА Новости

Он назвал знаковым введение новых объектов перед праздниками, когда ожидается высокий туристический сезон и традиционный пик пассажиропотока. Отечественные авиакомпании, добавил министр, нарастили маршрутную сеть: в зимнем расписании этого года — 40 новых маршрутов, а у РЖД — 800 дополнительных рейсов.

«Гражданская авиация, железные дороги — вся транспортная отрасль готова к повышенным нагрузкам. Безусловно, в усиленном режиме мы будем работать все эти дни — вся отрасль», — сказал Старовойт и подчеркнул, что главная цель — обеспечить людям возможность провести праздники так, как они запланировали.

Как сообщало ИА Регнум, терминалы трёх аэровокзалов — в Чебоксарах, Магадане и Ставрополе — открыли 22 декабря при участии президента России Владимира Путина. Он подключился к церемонии по видеосвязи.

Глава государства подчеркнул, что это событие стало очередным свидетельством развития транспортного каркаса страны и её регионов. Помимо терминалов были открыты участки автодорог А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и скоростной подход к Крымскому мосту. Также мероприятие охватило обходные маршруты вокруг деревни Малые Вязёмы, Нижнекамска, Набережных Челнов и пяти населённых пунктов в Башкирии.