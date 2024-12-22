Москва, 22 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «искренне поразил» блогер Влад Бумага («А4»), задавший вопрос на прямой линии Владимира Путина, Песков не исключает, что и Путин посмотрит ролики блогера. Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пелагия Тихонова / РИА Новости

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста в воскресенье, 22 декабря.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что посмотрел видеоролики Влада Бумаги, но не понял, в чём причина его популярности. Это объясняется поколенческой разницей, предположил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Песков, представляя блогера на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией Путина, назвал его «нетрадиционным гостем». Президент уточнил, что именно имеет в виду пресс-секретарь, а также спросил блогера, является ли «Бумага» его псевдонимом. Блогер ответил, что это его настоящая фамилия.

Бумага пожаловался на замедление YouTube и рассказал, что вместе с другими блогерами развивает отечественные платформы, такие как «VK Видео», но хотел бы сохранить и канал на американском видеохостинге.

Президент отметил, что претензии, которые предъявили российские власти компании Google и другим западным платформам за несоблюдение законодательства, обоснованны. При поиске определённого контента на западном видеохостинге всплывает контент совершенно другой направленности — политической, напомнил глава государства. Путин подчеркнул, что YouTube и Google обязаны соблюдать российские законы, и тогда «проблем у них не будет».

Влад А4 (Бумага) — белорусский видеоблогер, певец и актёр, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5». На данный момент он занимает третье место в Rutube по количеству подписчиков и пятое — по просмотрам.