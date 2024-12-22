Москва, 22 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия трёх аэропортов в разных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/ТАСС

«Владимир Путин дал команду начать эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов международных аэропортов Магадан и Ставрополь, а также реконструированного аэровокзала международного аэропорта Чебоксары», — говорится в сообщении.

Президент также поручил «привести в порядок» прилегающую к аэропортам инфраструктуру, чтобы воздушные гавани не только красиво смотрелись внешне, но и были функциональными и удобными.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря глава Минтранса РФ Роман Старовойт сообщил, что в 2025 году объёмы внутренних авиаперевозок в России составят более 84 млн человек. Глава ведомства уточнил, что по итогам 2024 года пассажиропоток авиакомпаний РФ вырос на 5% в сравнении с показателями прошлого года, составив 111 млн человек.

21 декабря вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что с 14 января 2025 года всем детям до 12 лет будут предоставлять скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелёты. По его словам, ранее авиакомпании могли минимизировать скидку с учётом специальных тарифов, однако с ними провели разговор, и теперь ситуация будет исправлена, пояснил вице-премьер.