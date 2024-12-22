Москва, 22 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что российский президент Владимир Путин посмотрит видеоролики Влада А4 Бумаги после участия блогера в прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Кадр из видео Влад А4 Бумага

«Мне кажется, да», — ответил Песков на вопрос, ознакомится ли Путин с творчеством блогера. Фрагмент беседы с ним Зарубин опубликовал 22 декабря в Telegram-канале.

По словам представителя Кремля, его самого весьма удивил молодой человек, который обратился к президенту с очень солидным, умным вопросом.

Песков добавил, что видел ролики Бумаги на мобильном устройстве своей дочери, но не понял, почему блогер столь популярен. Наверное, это «поколенческая проблема», предположил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Песков представил Путину «нетрадиционного» гостя — белорусского блогера Влада Бумагу. Президент пошутил, что в известной игре бумага сильнее камня, и похвалил блогера за успехи.

Бумага рассказал, что вместе с другими блогерами развивает отечественные платформы, такие как «VK Видео», и отметил, что при этом хотел бы, чтобы американский видеохостинг YouTube работал без замедления.

На это Путин ответил, что российские власти предъявили обоснованные претензии к компании Google и другим западным платформам за несоблюдение законодательства. Он добавил, что если YouTube и Google изменят принципы своей работы, то «проблем у них не будет».