Москва, 22 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах России. Об этом сообщает Кремль на своём сайте.

Александр Казаков/ТАСС

«Сегодня выходной день, воскресенье, но мы собрались всё-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать», — подчеркнул глава государства в ходе церемонии.

Российский руководитель отметил, что это событие стало очередным свидетельством развития транспортного каркаса страны и её регионов. В эксплуатацию ввели терминалы международных аэропортов в Ставрополе (Шпаковское), Чебоксарах и Магадане (Сокол).

Помимо этого были открыты участки автодорог А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и скоростной подход к Крымскому мосту. Также мероприятие охватило обходные маршруты вокруг деревни Малые Вязёмы, Нижнекамска, Набережных Челнов и пяти населённых пунктов в Башкирии.

Президент выразил благодарность специалистам за решение важных задач и указал на хороший темп развития дорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что дорожная сеть в России в последние шесть лет объективно стала лучше. Он добавил, что планы по приведению дорог в РФ в нормативное состояние реализуются с опережением графика.

В начале апреля Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко указал на необходимость связать Сахалин мостом с материковой частью России. Глава государства заверил, что власти проработают этот вопрос.

В конце февраля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, президент России подчеркнул, что в следующие шесть лет предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов в стране, а также повысить доступность авиаперелётов для российских граждан. Он также поручил модернизировать воздушный парк отечественных авиакомпаний.