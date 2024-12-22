Москва, 22 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Освобождение населённого пункта Лозовая в Харьковской области позволило российским силам продвинуться к реке Оскол с юга от Купянска, заявил 22 декабря глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Александр Полегенько/ТАСС

«Это говорит о продвижении наших войск к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных рубежей для последующих уверенных наступательных действий», — приводит слова главы ВГА ТАСС.

Ганчев добавил, что действия российских сил на данном участке позволят выстроить плацдарм, образовавшийся после освобождения ряда населённых пунктов. Это обеспечит более устойчивые позиции для дальнейших наступательных операций российских подразделений в направлении Боровой.

22 декабря ИА Регнум передавало, что российские войска освободили населённый пункт Лозовая в Харьковской области.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная и Загрызово Харьковской области, а также в районе населённых пунктов Ямполовка и Терны в ДНР.

21 декабря стало известно, что расчёты беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил России уничтожили в Харьковской области танк Leopard украинских формирований. Его подбили серией ударов FPV-дронами.