Москва, 22 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В 2025 году средства из федерального бюджета на программу по льготной семейной ипотеки будут направлены в полном объёме, лимитов на выдачу не будет. Об этом 22 декабря в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Фрагмент беседы Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он пояснил, проблемы с выдачей семейной ипотеки в текущем году возникали из-за роста ключевой ставки.

«Деньги в бюджете закончились, и был период, когда у банков не было денег, чтобы давать льготную ипотеку», — отметил глава Минфина.

Силуанов добавил, что в будущем году Министерство финансов будет предпринимать меры, чтобы не допустить разрывов по выдаче ипотеки.

«То есть действительно лимитов нет ― деньги по «семейке» будут в полном объёме», ― заключил министра.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что лимитов на выдачу со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Он заверил, что программы льготных семейной и сельскохозяйственной ипотек сохранятся.

20 декабря Путин в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, отметил, что семейная ипотека под 6% должна быть сохранена «без всяких изъятий». Глава государства также призвал распространить такую программу на вторичный рынок.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список, где разрешат семейную ипотеку на вторичное жильё, так как в этих городах строится много жилой недвижимости. Вице-премьер также отметил, что распространение семейной ипотеки на вторичную недвижимость не должно влиять на ввод новых жилых зданий.

В начале декабря Силуанов проинформировал, что проблем с лимитами по льготной семейной ипотеке в России в 2025 году не будет. Он добавил, что трудности ранее возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки, и требовалось найти дополнительные ресурсы.