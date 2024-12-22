Екатеринбург, 22 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Неизвестные лица бросили коктейль Молотова в полицейский автомобиль марки УАЗ в Екатеринбурге, сообщил 22 декабря Telegram-канал SHOT.

Злоумышленники действовали ночью. Нападению подверглась служебная машина, которая была припаркована у автосервиса на улице Чапаева.

Свидетели подтвердили, что пироманов было несколько. После поджога они скрылись с места преступления. В результате случившегося у автомобиля повреждён бампер.

Предполагается, что действия поджигателей могли быть организованы кураторами с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля 2024 года молодая женщина подожгла полицейскую машину на территории Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» в Подмосковье. Против неё Следственный комитет России возбудил дело о теракте (пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По информации ведомства, для этого женщина использовала бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

В мая 2023 года в Ульяновске неизвестный попытался совершить поджог здания отдела полиции. Он облил горючей жидкостью дверь и окно участкового пункта, а после поджёг их. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.