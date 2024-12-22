Москва, 22 декабря, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал команду к запуску новых автомобильных дорог в нескольких регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Президент дал команду дистанционно, из своего кабинета. На прямых трансляциях с мест открытия автодорог видно, что вскоре трассы наполнили автомобили, украшенные российскими флагами, которые торжественно подавали звуковой сигнал.

Как передавало ИА Регнум, на этом же мероприятии российский лидер заявил, что развитие транспортного каркаса России идёт последовательно и непрерывно. Он подчеркнул, что в стране набран высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей, и поблагодарил всех специалистов, принимавших участие в работах, за труд и профессионализм.

По словам Путина, за последние шесть лет в России построили свыше 150 тыс. км автомобильных дорог. При этом по итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%, добавил российский лидер. Глава государства уточнил, что в регионах удалось превысить целевой показатель дорожного строительства на 4%.