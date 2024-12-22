Москва, 22 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть. Об этом 22 декабря в ходе церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах заявил президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/ТАСС

Также, по словам российского лидера, работы продолжатся и по формированию комфортной для жизни граждан среды, в том числе в новых регионах.

«Продолжим качественно обновлять дорожную сеть: расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и посёлках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер заявил, что развитие транспортного каркаса России идёт последовательно и непрерывно.

Российский лидер подчеркнул, что в стране набран высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей, и поблагодарил всех специалистов, принимавших участие в работах, за труд и профессионализм.

По словам Путина, за последние шесть лет в России построили свыше 150 тыс. км автомобильных дорог. При этом по итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%, добавил российский лидер.

Глава государства уточнил, что в регионах удалось превысить целевой показатель дорожного строительства на 4%.