Москва, 22 декабря, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Трасса М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, оказалась востребованной, ею воспользовались около 26 млн автомобилистов. Об этом сообщил 22 декабря президент РФ Владимир Путин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», — отметил глава государства на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

Российский лидер напомнил, что М-12 открыли почти год назад, в конце декабря 2023 года. Путин уточнил, что трассу будут продолжать в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин проинформировал, что трассу М-12 продлят до Екатеринбурга в 2025 году. В октябре правительство РФ выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления этой автодороги.