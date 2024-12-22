Москва, 22 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. За последние шесть лет в России было построено более 150 тыс. км автомобильных дорог. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на церемонии открытия транспортных объектов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«За последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за 6 лет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тыс. км автодорог. По итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%. Это хороший результат», — рассказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что в регионах удалось превысить целевой показатель дорожного строительства на 4%. Путин также поблагодарил специалистов в области транспорта за их профессионализм и эффективность и отметил, что Россия набрала хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря, выступая на ежегодной прямой линии, Путин заявил о планах построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, не уступающую по качеству крымской «Тавриде». Глава государства уточнил, что небольшая часть этой дороги, от Таганрога до Мариуполя, уже сделана. Президент также заявил о планах постепенно восстановить всю дорожную сеть в новых регионах России.