Москва, 22 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Развитие транспортного каркаса России идёт последовательно и непрерывно, заявил в воскресенье, 22 декабря, президент Владимир Путин.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что мероприятие проходит в выходной день.

«И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно», — сказал Путин.

Президент поблагодарил всех специалистов, принимавших участие в работах, за труд и профессионализм. В стране набран высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей, отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил, что планы по приведению дорог в России в нормативное состояние реализуются с опережением графика. Дорожная сеть в стране в последние шесть лет объективно стала лучше, отметил глава государства.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года по решению президента. Курирующий этот нацпроект вице-премьер Марат Хуснуллин в октябре сообщил, что за шесть лет в нормативное состояние удалось привести более 100 тыс. км дорог.

В ноябре Хуснуллин доложил президенту о ходе реализации нацпроектов в сфере строительства жилья, развития дорожной и городской инфраструктуры. За шесть лет нацпроекты показали свою эффективность, все показатели по жилищному и дорожному строительству выполнены, сказал вице-премьер.