Москва, 22 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Блогер Влад Бумага произвёл впечатление на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Влад Бумага (Влад А4)

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек», ― отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубным. Фрагмент беседы Зарубин опубликовал 22 декабря в Telegram-канале.

Пресс-секретарь уточнил, что блогер задал очень солидный и умный, по его мнению, вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Песков отметил, что даже посмотрел видео Влада Бумаги, однако не понял его популярности. По его словам, возможно, это «поколенческая проблема».

Как сообщило ИА Регнум, Песков 19 декабря на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, представил главе государства «нетрадиционного» гостя — Влада Бумагу, известного в интернете как блогер Влад А4 Бумага. Российский лидер отреагировал шуткой о том, что в известной игре бумага сильнее камня, похвалил блогера за успехи в его деятельности.

Влад Бумага пожаловался на замедление YouTube, рассказал, что вместе с другими блогерами развивает отечественные платформы, такие как «VK Видео». При этом пояснил, что хотел бы сохранить американский видеохостинг.

Президент отметил, что претензии, которые предъявили российские власти к компании Google и другим западным платформам за несоблюдение законодательства, обоснованны. Он добавил, что если YouTube и Google изменят принципы своей работы, то «проблем у них не будет».

Влад А4 — белорусский видеоблогер, певец и актёр, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5». Недавно из Минска переехал в Москву. На данный момент он третий в Rutube по количеству подписчиков и пятый по просмотрам.