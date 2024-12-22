Москва, 22 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли в Курской области более 260 военных и немецкий танк Leopard, сообщило 22 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

ООС Украины

Кроме того, уничтожен ещё один танк противника, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы, говорится в ежедневной сводке ведомства.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 43 010 военнослужащих, 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортёра, 1312 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены три контратаки украинских штурмовиков.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в окрестностях Гуево, Кругленького, Мелового, Никольского и Старой Сорочины, а также у Басовки, Беловод, Водолаг и Журавки в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. По его словам, действия киевского режима по атаке на регион не имеют военного смысла, российские войска выбьют их оттуда, после чего власти приступят к восстановлению. При этом назвать конкретную дату освобождения нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои, торопить бойцов не надо, сказал глава государства.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.