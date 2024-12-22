Рим, 22 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Укрепление России сделало поражение и распад для Украины неизбежными, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало необратимым исход конфликта, который пока не завершился, но ведёт к распаду Украины», — сказано в публикации.

По мнению авторов издания, ситуацию для Украины могут изменить западные страны, если решат перейти «к прямой и глобальной войне с Россией». В материале также сказано, что Запад ожидал наступление кризиса в РФ и отступление российских подразделений под натиском НАТО, однако это не произошло.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в Генштабе Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили о сложной обстановке на всей линии фронта. В украинском генштабе добавили, что с точки зрения технологического оснащения и численности личного состава российская армия сохраняет превосходство над украинскими подразделениями.

Украина не имеет средств, чтобы переломить ситуацию на фронте, и не сможет победить в конфликте с Россией, если обстановка на фронте не изменится, заявил 29 ноября бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также назвал сложной ситуацию для Вооружённых сил Украины на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для переговоров по урегулированию на Украине. Он отметил, что сообщил о предварительных условиях для мира в июне. Глава государства тогда в качестве условий в том числе назвал вывод украинских войск из российских регионов.