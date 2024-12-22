Москва, 22 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Экипаж морозильного рыболовного консервного траулер «Пётр I» в текущем году выловил 93,5 тыс. тонн рыбы. Это рекордный показатель, сообщили 22 декабря во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

Global Look Press

«Российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года», ― уточнили в беседе с «РИА Новости» в ассоциации.

Предыдущим рекордом было 90 тыс. тонн рыбы. Его также установил «Пётр I», принадлежащий компании «Тралфлот».

В ассоциации добавили, что судно завершило промысловый сезон, который продлился более 300 дней, 20 декабря. Зимой и весной экипаж в составе 130 человек добывал в Тихом океане и Охотском море скумбрию, минтай, иваси и сельдь, а летом и осенью ― скумбрию и иваси в Тихом океане.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что в этом году вылов тихоокеанских лососёвых может оказаться самым низким за последние 20 лет. Ожидалось, что по итогам года будет выловлено 250–260 тыс. т этой рыбы, что вдвое меньше, чем в 2023 году.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о скудном разнообразии рыбы в российских магазинах, в то время как цены на продукцию остаются высокими. Она указала на разницу в ценах на рыбу за год. Так, в сентябре 2023 года цена на горбушу составляла 152 рубля за кг, в то время как по состоянию на октябрь сумма достигла 270 рублей на Дальнем Востоке. Кроме этого, цены выросли и на более дешёвую белую рыбу, отметила Матвиенко.