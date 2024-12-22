Доха, 22 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Катар прекратит поставлять странам Евросоюза сжиженный природный газ (СПГ), если они продолжат штрафовать катарские компании за несоблюдение критериев по выбросам углекислого газа и правам человека. Об этом в беседе с британской газетой Financial Times (FT) заявил министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

Global Look Press

«Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу. Я не блефую. 5% от выручки QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар. Это деньги людей, поэтому я не могу потерять столько денег, и никто не примет потерю таких денег», — отметил аль-Кааби, который также является генеральным директором государственной компании QatarEnergy.

В издании уточнили, что с 2027 года вступит в силу директива, согласно которой страны Евросоюза должны будут ввести штрафы за несоблюдение критериев, связанных с выбросами углекислого газа, правами человека и трудовыми правами, в размере не менее 5% от годовой выручки компаний. Это является частью масштабной кампании ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Аль-Кааби добавил, что QatarEnergy никак не сможет достичь критериев, соблюдение которых требует ЕС. По его словам, вышеописанная директива в целом является неработоспособной по отношению к крупным нефтегазовым компаниям, которые совершают огромные выбросы углеводородов.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года ЕС представил стратегию REPowerEU, цель которой — прекращение к концу десятилетия зависимости от энергоносителей из РФ, в том числе от трубопроводного газа. После этого в структуре импорта сообществом газа из России доля сжиженного природного газа (СПГ), составлявшая около трети, увеличилась до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70 до 60%.

12 декабря новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что власти Евросоюза хотят навсегда разорвать свои связи с Россией в топливной сфере. Он сообщил, что считает большим достижением существующее сейчас снижение зависимости Европы от топлива из России. Йоргенсен отметил важность активного использования возобновляемых источников энергии для снижения зависимости ЕС от российских энергоносителей, что, по его мнению, будет способствовать более «зелёному» будущему региона.