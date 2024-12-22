Оттава, 22 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) принял справедливое решение, когда допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Об этом заявила олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Меган Дюамель.

Global Look Press

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска ISU и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение», — привело слова Дюамель издание «ВсёПроСпорт».

Спортсменка добавила, что не уверена в том, какие участники смогут пройти квалификацию с учётом всех критериев допуска, однако решение ISU её устраивает.

Вместе с тем, отметила она, правила ISU затруднили спортсменам из РФ участие в соревнованиях.

20 декабря ISU разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. Квалификационный турнир по фигурному катанию пройдёт в Китае 17–21 сентября 2025 года.

Олимпийские игры, как сообщало ИА Регнум, пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Американский экс-хоккеист Райан Уитни заявил, что возможная победа сборной США на предстоящей Олимпиаде будет нелегитимной без участия российских спортсменов.