Лондон, 22 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа призывает его приостановить членство Штатов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сразу же после его инаугурации. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

White House/Global Look Press

«Члены команды Трампа сообщили о своём намерении объявить о ВОЗ прямо в день инаугурации избранного президента 20 января», — указано в публикации.

В материале уточняется, что выход США из организации окажет катастрофическое влияние на мировое здравоохранение, поскольку именно Вашингтон является первостепенным донором данной структуры (в 2022–2023 годах США обеспечили 16% финансирования ВОЗ).

В публикации также отмечено, что в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 Трамп уже пытался инициировать выход Соединённых Штатов из организации, однако пришедший на его место демократ Джо Байден отказался приостанавливать членство.

В 2018 году, когда Трамп впервые занял пост президента США, он вышел из Парижского соглашения по климату, из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), которое активно продвигала администрация его предшественника Барака Обамы, а также из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в США предположили, что Трамп поможет разрешить украинский конфликт за счёт того, что снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и будет инвестировать в развитие Арктики. Эксперт Responsible Statecraft уверен, что воплощение в жизнь такого варианта развития событий сможет не только принести мир в Восточную Европу, но и «оживить перспективы Старого света в целом».