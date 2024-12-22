В Техасе полиция застрелила водителя грузовика, протаранившего вход в ТЦ
Техас, США, 22 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В американском штате Техас водитель грузового автомобиля, которого преследовала местная полиция, протаранил вход в торговый центр и был застрелен на месте. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
«Пять человек получили ранения после того, как мужчина, скрывавшийся от полицейских, въехал на грузовике во вход торгового центра в субботу в городе Киллин, штат Техас. Мужчина, управлявший грузовиком, был застрелен после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов открыли огонь», — говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что сперва патрульные попытались остановить водителя, который, предположительно, находился за рулём в нетрезвом состоянии. Однако мужчина проигнорировал призыв сотрудников правоохранительных органов остановиться, после чего началась погоня, вскоре завершившаяся проездом грузовика через стеклянные двери городского торгового центра. В результате грузовик сбил пять человек возрастом от шести до 75 лет. При этом все, кроме самого водителя, остались в живых.
Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом.
Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку.