Техас, США, 22 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В американском штате Техас водитель грузового автомобиля, которого преследовала местная полиция, протаранил вход в торговый центр и был застрелен на месте. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Julian Stratenschulte/Global Look Press

«Пять человек получили ранения после того, как мужчина, скрывавшийся от полицейских, въехал на грузовике во вход торгового центра в субботу в городе Киллин, штат Техас. Мужчина, управлявший грузовиком, был застрелен после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов открыли огонь», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что сперва патрульные попытались остановить водителя, который, предположительно, находился за рулём в нетрезвом состоянии. Однако мужчина проигнорировал призыв сотрудников правоохранительных органов остановиться, после чего началась погоня, вскоре завершившаяся проездом грузовика через стеклянные двери городского торгового центра. В результате грузовик сбил пять человек возрастом от шести до 75 лет. При этом все, кроме самого водителя, остались в живых.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку.