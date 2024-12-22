Киев, 22 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. На всей линии боевого соприкосновения ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся сложной, сообщил 22 декабря генеральный штаб украинских войск.

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«Ситуация на фронте остаётся сложной», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В украинском генштабе добавили, что с точки зрения технологического оснащения и численности личного состава российская армия сохраняет превосходство над ВСУ.

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. По информации журналистов, средний возраст бойцов ВСУ сейчас составляет 40 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря отметил, что украинская армия несёт колоссальные потери в противостоянии с Россией, это ведёт к истощению ВСУ. При этом снижение возраста мобилизации на Украине не изменит эту катастрофическую ситуацию на фронте, так как потери Украины кратно больше, чем у российской армии.

Украинские подразделения за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными, заявил 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов. Кроме того, за год в зоне проведения СВО российские формирования уничтожили более 58 тыс. единиц различного вооружения и техники ВСУ. В том числе 18 тыс. — иностранного производства, добавил Белоусов.

По словам министра оборонного ведомства, укомплектованность украинских подразделений на переднем крае составляет не более 45-50%. Продвижение сил ВС России, как отметил Белоусов, удалось достичь благодаря офицерам и солдатам Объединённой группировки войск, а также их командующим.