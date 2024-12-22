Камчатский край, 22 декабря, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Экипаж самолёта Ан-2, потерпевшего крушение на Камчатке, столкнулся с отказом приборов и технической неисправностью, после чего совершил аварийную посадку. Об этом рассказал глава Мильковского муниципального округа Николай Сепко в видеообращении, опубликованном 22 декабря в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео

По его словам, самолёт попал в зону обледенения, когда летел над горами. Пилоты попытались увести борт от горного массива и перешли на приборный полёт в условиях тумана.

«Со слов командира, самолёт попал в зону обледенения, отказали приборы навигации, образовалась техническая неисправность, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку», — сказал Сепко.

Он добавил, что высотомер показывал 200, затем резко 100, 80 и 10 метров, после чего самолёт упал в снег и перевернулся вверх шасси. Члены экипажа с трудом выбрались из салона, так как их заблокировал груз из запчастей, находившийся на борту.

Люди испытывали слабость и усталость, но включили аварийный радиомаяк и выкопали яму в снегу, чтобы согреться. С собой у них был очень скудный запас продовольствия, отметил Сепко.

Как сообщало ИА Регнум, днём 19 декабря самолёт Ан-2, перевозивший груз из села Мильково в посёлок Оссора Камчатского края, пропал с радаров. На борту сработал аварийный датчик, спасатели выдвинулись на поиски. Их работу осложняли тяжёлые погодные условия.

Упавший самолёт нашли 22 декабря в районе горы Тундровая в Усть-Камчатском районе. Людей — двух пилотов и пассажира — эвакуировали в Мильково на вертолёте, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое. По факту авиационного инцидента возбуждено уголовное дело.