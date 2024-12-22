Москва, 22 декабря, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Два пассажирских поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов грузовых поездов в Забайкальском крае. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.

Пресс-службы ЗабЖД

«Задерживаются: №9 Владивосток ― Москва, №10 Москва ― Владивосток. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

В настоящее время движение на станции Бушулей Забайкальской железной дороги возобновили. В РЖД уточнили, что его открыли в 10:05 мск.

«Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. РЖД принимают меры по вводу поездов в график», ― добавили в компании.

На станции продолжаются восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, два состава грузовых поездов столкнулись утром 22 декабря в Чернышевском районе Забайкальского края. Инцидент произошёл на 6623 км железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен).

По предварительным данным, у первого поезда с рельсов сошли 35 вагонов, у второго — семь, гружёных углём. Могочинская транспортная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства столкновения составов выясняются.