Вашингтон, 22 декабря, 2024, 10:57 — ИА Регнум. После смены власти в Сирии западные страны столкнулись с уже «знакомой головоломкой». Об этом 22 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Juma Mohammad/Global Look Press

Авторы публикации считают, что теперь США и Европа оказались перед непростым выбором: либо сотрудничать с исламистами, которых они считают террористами, либо уступить влияние в Сирийской Арабской Республике государствам, которые готовы пойти на это.

В статье также отмечается, что Запад уже сталкивался с подобной дилеммой в Афганистане, когда к власти движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил наличие у Вашингтона «прямого контакта» с оппозицией, захватившей власть в Сирии. По его словам, он и другие дипломаты провели в Акабе в Иордании переговоры с представителями организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Блинкен не раскрыл каких-либо ещё деталей своего контакта с сирийской оппозицией.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 11 декабря завил, что Вашингтон играл и продолжает играть роль «геополитического кукловода» в событиях в Сирии. Он подчеркнул, что история ничему не учит США, вмешательство которых во внутренние дела многих стран Ближневосточного региона оборачивалось только трагическими последствиями. Рябков напомнил, что после прихода Вашингтона в этих государствах оставались руины, многие из которых всё ещё не восстановлены.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о наличии у Тегерана доказательств, что события в Сирии инициировали США и Израиль при поддержке одной из «соседних стран». При этом он назвал Вашингтон и Тель-Авив «основными заговорщиками» в этой ситуации.

МИД России 8 декабря сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет действовать до марта 2025 года, чтобы провести конституционные реформы.