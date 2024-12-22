Вашингтон, 22 декабря, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп поможет разрешить украинский конфликт за счёт того, что снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и будет инвестировать в развитие Арктики. Такое предположение сделали в Responsible Statecraft.

Mario Tama / Global Look Press

В статье обозреватель указал, что Трамп может помочь России в развитии инфраструктуры и торговых путей в Арктике, а взамен президент РФ Владимир Путин пойдёт на прекращение огня на Украине. Он допустил, что Трамп снимет санкции с СМП и поспособствует притоку западных инвестиций в Арктический регион.

«У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечет внимание Путина. Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа, ведь он привык смотреть на мир глазами бизнесмена в поисках выгодной сделки», — говорится в материале.

Эксперт уверен, что воплощение в жизнь такого варианта развития событий сможет не только принести мир в Восточную Европу, но и «оживить перспективы Старого света в целом».

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин отметил, что политика — это искусство компромиссов. Говоря о конфликте на Украине, он подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, но от них отказывается другая сторона.

Российский лидер неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.