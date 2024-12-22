Москва, 22 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В Сбербанке призвали граждан России быть бдительными и не разговаривать с телефонными мошенниками в праздничные дни. За последнюю неделю в стране произошли поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков.

ИА Регнум

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов призвал не предоставлять никому своих персональных данных, проверять информацию и быть внимательным к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. «Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка.

В «Сбере» подчеркнули, что, становясь жертвой телефонных мошенников, люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, в России на 30% возросло количество подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии.

По данным специалистов, этот вид мошенничества появился в начале прошлого года. Телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение. Как правило, злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. Деньги никто не возвращает. Нападающие несут административную и уголовную ответственность за свои действия. Кроме того, действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», по которой предусмотрено наказание до 15 лет.

В «Сбере» приняли максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка. Представители кредитного учреждения напоминают — чтобы дополнительно обезопасить себя, в приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Безопасность» можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.