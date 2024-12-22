Москва, 22 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости

Главе государства задали вопрос, возможен ли выход из ситуации, сложившейся с российско-американскими отношениями.

«Можно всё сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубным.

Российский лидер напомнил, что в период Крымской войны в XIX веке некоторые страны Запада стали противниками Российской империи. При этом, по словам президента, уже во время Первой мировой войны те же государства оказались союзниками России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Путин уточнил, что выстраивание отношений с Россией после выборов в США зависит от Вашингтона. Президент добавил, что если Соединённые Штаты будут открыты к строительству нормальных отношений с РФ, то и Москва будем делать то же самое.

В ноябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков допускал, что может произойти разрыв российско-американских дипломатических отношений, если будут конфискованы замороженные активы России или обострится украинский конфликт. Он отметил, что Москва первой не предпринимает эскалационные шаги такого рода, но разрыв возможен в случае, если в попытке надавить на РФ Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк».

18 декабря Рябков подчеркнул, что Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между странами.