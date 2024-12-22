Луганск, 22 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Разведчики Южной группировки войск ВС РФ совершили штурм опорного пункта украинских формирований и взяли пленных на северском участке фронта в зоне специальной военной операции. Об этом 22 декабря сообщил командир подразделения ВС РФ.

Александр Река/ТАСС

Он рассказал в беседе с «РИА Новости», что разведчики, действуя в районе Северска в ходе наступления боевых частей 6-й бригады, воспользовались непогодой и эффектом неожиданности.

«Воспользовались непогодой и тем, что противник нас не ждёт на этом участке местности, он не ожидал, что мы выйдем, достаточно открытый [участок] для него, поэтому он даже не подозревал, что мы можем выдвинуться по этой местности», ― пояснил военный.

По его словам, пока украинские военные вели наблюдение за штурмом на флангах, разведчики произвели штурмовой налёт на одну из укрепленных позиций противника, после чего благополучно вернулись с пленными.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, в период с 14 по 20 декабря по меньшей мере 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

15 декабря появилась информация, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен, когда российские беспилотники разбросали над её позициями агитационные листовки. Один из пленных посоветовал поступить так же всем своим украинским сослуживцам.

В российских силовых структурах 11 декабря сообщили, что ВС России период вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области взяли в плен в общей сложности порядка 500 украинских бойцов.

В Донецкой Народной Республике 4 декабря семь военных отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен Вооружённым силам России. Как рассказали украинские военные, они сдали оружие в Великой Новосёлке, когда на их позиции вошли российские бойцы.