Вашингтон, 22 декабря, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Анкара пыталась убедить Москву отказаться от поддержки режима бывшего президента Сирии Башара Асада ещё до его добровольного отречения от власти. Об этом 21 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в западных службах безопасности.

РИА Новости

«Турция со своей стороны пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно», ― говорится в материале.

Собеседник издания заявил, что в первые дни наступления вооружённой сирийской оппозиции Москва обратилась к Анкаре за информацией о планах группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом в Турции рекомендовали российской стороне отказаться от ударов по силам оппозиции из-за рисков настроить новые сирийские власти против Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что Россия осуждает захват любых территорий Сирии, и позиция здесь не подлежит никакой корректировке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 22 декабря заявил, российский лидер поступил как хороший стратег в сложившейся в арабской республике ситуации. При этом он подчеркнул, что Россия не бросила президента САР — «он же теперь в Москве». Он также добавил, что власти Турции не заключали никаких сделок с другими странами относительно Сирии.

15 декабря Фидан отметил, что Анкара готова вести диалог с Ираном и Россией для решения сирийских проблем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире осталось только два настоящих политика — он и Путин.

8 декабря стало известно, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, ранее отмечал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря отметил, что Россия выполнила свою миссию, когда в своё время помогла Сирии справиться с террористами и выйти на стабилизацию ситуации. Сейчас нужно исходить из имеющихся в регионе реалий, подчеркнул представитель Кремля.