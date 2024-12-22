Москва, 22 декабря, 2024, 08:09 — ИА Регнум. ВС России уничтожили минимум 30 пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Такие цифры привело «РИА Новости», ссылаясь на данные Минобороны.

(сс) US Army ЗРК Patriot

Один из последних ударов был нанесён 15 декабря: уничтожены четыре установки, машина боевого управления и радиолокационная станция AN/MPQ-65. Ещё четыре установки и две РЛС были разбиты 17 августа, две установки — 7 и 20 июля.

Самый результативный удар был нанесен 16 мая 2023 года гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по Киеву: были уничтожены пять пусковых установок Patriot и РЛС.

В 2024 году также были ликвидированы две установки 26 января, одна 22 февраля, три 1 и 11 августа и две 10 октября.

В мае сообщалось об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot без уточнения количества и типа машин. В батарею Patriot входят от четырёх до восьми пусковых установок, пункт управления огнем, РЛС и вспомогательные машины.

13 марта Минобороны сообщило о поражении двух боевых машин ЗРК Patriot в Харьковской области, а 20 декабря — о поражении позиций комплекса, без подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 20 декабря поразили высокоточным оружием большой дальности цели в Киеве, отвечая на ракетный удар ВСУ по предприятию в Ростовской области.

Целями группового удара стали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также поражены позиции ЗРК Patriot.