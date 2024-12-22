Москва, 22 декабря, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с бельгийского Euroclear Bank свыше 23 млн долларов в пользу Сбербанка. Об этом указали в судебном документе, передаёт ТАСС.

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд Москвы

«Суд взыскал с Euroclear Bank более 23 млн долларов в пользу Сбербанка из-за блокировки кредитной организацией счетов российского банка», — отметили в решении.

Кроме того, в пользу российской кредитной организации суд взыскал с Euroclear Bank 2,5 млн евро, 547 тыс. швейцарских франков, а также проценты за пользование чужими деньгами.

Как сообщало ИА Регнум, международный депозитарий Euroclear за первый квартал 2024 года заработал на замороженных из-за санкций Евросоюза российских активах 1,566 млрд евро.

Бельгийский депозитарий Euroclear в июне предупредил о приостановке обслуживания активов россиян с участием Национального расчётного депозитария в связи с санкциями США. Эксперты отметили, что это означает остановку исполнения лицензий на разблокировку активов, которые получили инвесторы из России.

В ноябре в министерстве финансов США приняли решение снять санкции с ряда российских банков, однако с множеством оговорок. Снятие ограничений произошло лишь в сфере энергетики, речь идёт о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей. Послабления продлятся до 30 апреля.