Москва, 22 декабря, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции, чтобы подготовить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» и возвращение «Союза МС-26», запланированные на весну 2025 года. Подробности 22 декабря сообщили в Роскосмосе.

roscosmos.ru МКС

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28», который находится в состыкованном состоянии со служебным модулем «Звезда», начали работу. Двигатели проработали 811,3 секунды и выдали импульс величиной 1,3 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и составила 416,43 км.

За всё время существования МКС была проведена 371 корректировка высоты её орбиты, из них 212 — с использованием двигателей кораблей «Прогресс».

На борту МКС в настоящее время находится экипаж 72-й длительной экспедиции, в состав которого входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг и Барри Уилмор.

На корабле «Союз МС-27» на станцию отправится экипаж 73-й длительной экспедиции в составе Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. На корабле «Союз МС-26» на Землю вернутся Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября корабль «Прогресс МС-28» изменил орбиту МКС, чтобы увести её от столкновения с космическим мусором. Уточняется, что двигатели корабля выдали импульс 0,3 м/с, в результате чего орбита космической станции была увеличена примерно на 500 м.

4 декабря российские Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. В Минобороны уточнили, что космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС РФ.

Российский космонавт показал кадры отстыковки грузового корабля Dragon американской космической компании SpaceX от МКС. Он привёз для экипажа полезную нагрузку, одежду, еду и воду, потом отстыковался от станции.