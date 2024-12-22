Лондон, 22 декабря, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Количество британских солдат в армии стремительно сокращается, несмотря на повышение заработной платы. Об этом 21 декабря сообщило издание Telegraph.

Nimalan Tharmalingam Солдат британской армии

«Солдаты покидают вооружённые силы с угрожающей скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», — написали в статье.

Только за последний год из британской армии, по данным издания, уволились более 15 тыс. военнослужащих. Около 8 тыс. человек ушли по собственному желанию.

Солдат не сдерживают от увольнения даже попытки правительства остановить кризис призыва с помощью повышения зарплаты на 6%. При этом за последние 22 года такой размер надбавки является крупнейшим.

Как сообщало ИА Регнум, в июле министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что Вооружённые силы страны столкнулись с рядом серьёзных проблем. По его словам, трудности возникли у сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. В качестве причин Хили перечислил последствия сокращения основных сил, нерациональность трат при закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и удержанием кадров, проблемы ветеранов, которые не могут получить заслуженные услуги.