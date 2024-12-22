Майкоп, 22 декабря, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Адыгеи возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Адыгеи», — сообщили в СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, в Сети появилась информация о мужчине, который вместе с супругой (мачехой) регулярно подвергал детей насилию — избивали и издевались над ними.

Предполагается, что двое старших детей из семьи смогли сбежать к родной матери, младший ребёнок остаётся в доме отца.

СК РФ по Республике Адыгея организовал процессуальную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, отправленный 29 ноября под арест по уголовному делу об истязании ребёнка житель города Прокопьевска Кемеровской области заставлял своего 12-летнего пасынка есть стиральный порошок, сломал ему ногу. Избивая ребёнка, отчим разбил ему губу, вместе с женой они её зашили наживую.

Сбежавшего из дома 12-летнего мальчика нашли в одном из магазинов Прокопьевска 28 ноября. Из дома он сбежал 26 ноября и прятался под прилавком. Мать обратилась в полицию через сутки. Мальчика, сбежавшего из дома, где над ним издевались, изъяли из семьи.

Отчиму грозит до восьми лет лишения свободы. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело.