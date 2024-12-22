Орел, 22 декабря, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Ночью 22 декабря в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь Орловского муниципального округа», — уточнил он в Telegram-канале.

Клычков попросил жителей сохранять спокойствие, предупредив о продолжающейся атаке ВСУ.

Информация о пострадавших не поступала. К месту происшествия стянуты оперативные службы. Ведутся работы по ликвидации возгорания, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 декабря Клычков заявил, что в Орловской области в результате массированной атаки украинских беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. К 07:40 мск пожарные локализовали возгорание. Пострадавших, как отмечал глава региона, в результате атаки нет.

Жителей Тульской области ночью 22 декабря предупредили об опасности атаки украинских беспилотников. Население призвали проявлять бдительность и напомнили номера телефонов экстренных служб.

Также ночью 22 декабря в небе над Брянской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.