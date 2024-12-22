В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки беспилотников объявили ночью в Тульской области
Тула, 22 декабря, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Жителей Тульской области ночью 22 декабря предупредили об опасности атаки беспилотников ВСУ. Информацию распространило министерство по региональной безопасности региона.
Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Тульской области, сообщили в ведомстве.
Население призвали проявлять бдительность и напомнили номера телефонов экстренных служб.
Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью силы ПВО ночью 22 декабря сбили пять украинских беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Орловская область ночью 22 декабря подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание произошло в посёлке Стальной Конь.
Казань подверглась атаке украинских БПЛА 21 декабря. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.
На Украине ночью 22 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях. Также об опасности с воздуха предупредили население Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.