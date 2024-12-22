Тула, 22 декабря, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Жителей Тульской области ночью 22 декабря предупредили об опасности атаки беспилотников ВСУ. Информацию распространило министерство по региональной безопасности региона.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Тульской области, сообщили в ведомстве.

Население призвали проявлять бдительность и напомнили номера телефонов экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью силы ПВО ночью 22 декабря сбили пять украинских беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Орловская область ночью 22 декабря подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание произошло в посёлке Стальной Конь.

Казань подверглась атаке украинских БПЛА 21 декабря. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

На Украине ночью 22 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях. Также об опасности с воздуха предупредили население Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.