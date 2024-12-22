Брянск, 22 декабря, 2024, 03:05 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны ночью 22 декабря сбили пять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что силами ПВО были уничтожены БПЛА самолётного типа.

Разрушений и пострадавших нет, заверил Богомаз.

На месте падения обломков дронов работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, Орловская область ночью 22 декабря подверглась массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание произошло в посёлке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

Казань подверглась атаке украинских БПЛА 21 декабря. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.